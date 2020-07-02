ЦИК: более 80% жителей Татарстана одобрили поправки в Конституцию

Фото: Максим Платонов

ЦИК Татарстана по результатам обработки 100% протоколов с голосования по поправкам в Конституцию РФ сообщила, что большинство жителей поддержали изменения в Основной закон страны.

Согласно предварительным данным ГАС «Выборы», поправки поддержали 82,81% (1,94 млн) избирателей, против высказались 16,61% (389,8 тыс.).

ЦИК России недавно сообщила об обработке 100% протоколов. Поправки в Конституцию России поддержали 77,92% участников голосования, против выступили 21,27%.

«Реальное время» вело текстовую трансляцию последнего дня голосования.