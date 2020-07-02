В Казани 3 июля в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» дадут салют

Завтра, 3 июля, в Казани дадут праздничный салют в честь присвоения третьей столице звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фейерверк начнется в 21.00. Лучшие места для просмотра — у «Чаши» и Кремлевская набережная.

Салют начнется в 21.00 и продлится 5 минут, будет использовано более 4 тыс. пиротехнических изделий.

Праздничные залпы будут даны с трех точек — двух барж в акватории реки Казанки у «Чаши» и понтона у парка аттракционов «Кырлай».

Сегодня президент России Владимир Путин разрешил присвоить Казани звание Города трудовой доблести.

