В Татарстане задержан беглый гаишник — Следком просит его ареста за изнасилование

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Лениногорске будет решаться вопрос об аресте бывшего инспектора ГИБДД по Лениногорскому району Радика Бадретдинова, три месяца назад объявленного в розыск. Его задержали на этой неделе и уже предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает юрист «Зоны права» и представитель 16-летней потерпевшей Андрей Сучков.



Бадретдинова объявили в розыск в марте этого года. По версии следствия, месяцем ранее инспектор ГИБДД познакомился с юной девушкой в социальной сети, а на первом свидании совершил насилие в своем автомобиле. Когда началась проверка, скрылся и был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Задержать беглеца удалось в родном, Лениногорском районе Татарстана.