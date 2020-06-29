Главное о коронавирусе на 29 июня: Татарстан на II этапе послаблений, Греф сравнил пандемию с дефолтом-1998
Второй этап послаблений и новые фейки в Татарстане
За последние сутки в Татарстане подтвердились 42 новых случая COVID-19, из них один — завозной, 41 — контактный. 13 человек госпитализированы, 29 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (20 человек) и Набережных Челнах (7 человек).
Всего в Татарстане зарегистрированы 4 514 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 362 человека, в том числе 53 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 15. На лечении остаются 1 137 человек.
- В Татарстане с 29 июня вводятся очередные послабления режима ограничений. Открываются непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м, летние оздоровительные учреждения.
- Глава Альметьевска Тимур Нагуманов опроверг информацию о закрытии города на карантин после голосования по поправкам в Конституцию. «Эта информация фейковая на 100%. Никаких планов по закрытию города у нас нет», — сказал он. Новые фейки, расходящиеся по республике, «предвещают» новую волну карантина и закрытие отдельных городов на въезд.
- Лицам старше 65 лет предписывается находиться на самоизоляции. Правительство Татарстана продлило больничные для работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше.
- Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что нагрузка на врачей остается высокой.
- Челнинцы старше 65 лет чаще болеют коронавирусом, чем остальные пожилые жители Татарстана, заявил руководитель Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.
- В Татарстане от коронавируса застраховали 22 тыс. членов участковых избирательных комиссий, сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. «Это единственный случай в стране», — отметил он.
Путин не верит, что COVID-19 кем-то вброшен
За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 343 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 641 156, а выздоровевших — до 403 430 человек.
Зафиксированы 93 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 9 166 человек.
Топ регионов России по числу заболевших
- Президент России Владимир Путин заявил, что нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен. «Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — сказал он.
- Глава Сбербанка Герман Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года. «Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», — сказал Греф.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин включил в список отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что последние полтора месяца были самыми «страшными».
- Телеведущая Елена Малышева рассказала, что помогло ее 87-летней матери побороть коронавирус. «Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон», — сказала Малышева.
- Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня получила от государства помощь в размере МРОТ. Ранее она сказала, что деньги раздают «всяким алкоголикам и нищебродам».
О вспышке COVID-19 в Китае снимут кино
По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 10 147 906. Умерли 501 955 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 548 996). На второй строчке — Бразилия (1 344 143), Россия на третьем месте (633 563, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (548 318), на пятом — Великобритания (312 640).
- Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 миллиона.
- Евросоюз с 1 июля открывает границы с 18 странами, России нет в списке.
- Компания из Китая China National Biotec Group сообщила об успешных испытаниях двух вакцин от коронавируса на людях.
- Пандемия коронавируса может продлиться еще 2—3 года, сообщила представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари.
- В Голливуде снимут кино о первых неделях вспышки коронавируса в Китае.
- Коронавирус не передается через комаров, доказали ученые Национального института здравоохранения Италии.
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