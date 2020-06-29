Главное о коронавирусе на 29 июня: Татарстан на II этапе послаблений, Греф сравнил пандемию с дефолтом-1998

Второй этап послаблений и новые фейки в Татарстане

За последние сутки в Татарстане подтвердились 42 новых случая COVID-19, из них один — завозной, 41 — контактный. 13 человек госпитализированы, 29 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (20 человек) и Набережных Челнах (7 человек).

Всего в Татарстане зарегистрированы 4 514 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 362 человека, в том числе 53 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 15. На лечении остаются 1 137 человек.

В Татарстане с 29 июня вводятся очередные послабления режима ограничений. Открываются непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м, летние оздоровительные учреждения.

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов опроверг информацию о закрытии города на карантин после голосования по поправкам в Конституцию. «Эта информация фейковая на 100%. Никаких планов по закрытию города у нас нет», — сказал он. Новые фейки, расходящиеся по республике, «предвещают» новую волну карантина и закрытие отдельных городов на въезд.



Лицам старше 65 лет предписывается находиться на самоизоляции. Правительство Татарстана продлило больничные для работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше.



Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что нагрузка на врачей остается высокой.

Челнинцы старше 65 лет чаще болеют коронавирусом, чем остальные пожилые жители Татарстана, заявил руководитель Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

В Татарстане от коронавируса застраховали 22 тыс. членов участковых избирательных комиссий, сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. «Это единственный случай в стране», — отметил он.

Путин не верит, что COVID-19 кем-то вброшен

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 343 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 641 156, а выздоровевших — до 403 430 человек.

Зафиксированы 93 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 9 166 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

Президент России Владимир Путин заявил, что нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен. «Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — сказал он.

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года. «Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», — сказал Греф.

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил в список отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что последние полтора месяца были самыми «страшными».



Телеведущая Елена Малышева рассказала, что помогло ее 87-летней матери побороть коронавирус. «Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон», — сказала Малышева.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня получила от государства помощь в размере МРОТ. Ранее она сказала, что деньги раздают «всяким алкоголикам и нищебродам».

О вспышке COVID-19 в Китае снимут кино

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 10 147 906. Умерли 501 955 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 548 996). На второй строчке — Бразилия (1 344 143), Россия на третьем месте (633 563, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (548 318), на пятом — Великобритания (312 640).

Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 миллиона.

Евросоюз с 1 июля открывает границы с 18 странами, России нет в списке.

Компания из Китая China National Biotec Group сообщила об успешных испытаниях двух вакцин от коронавируса на людях.

Пандемия коронавируса может продлиться еще 2—3 года, сообщила представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари.



В Голливуде снимут кино о первых неделях вспышки коронавируса в Китае.

Коронавирус не передается через комаров, доказали ученые Национального института здравоохранения Италии.

Лилия Ахкиямова