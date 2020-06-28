В Минздраве Татарстана оценили нагрузку на медиков
В Татарстане остается высокой нагрузка на медицинский персонал. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.
По словам спикера, медики работают в стабильном режиме. Однако нагрузка на врачей не становится меньше. По оценке Жаворонкова, она остается на том же уровне, что и неделю назад.
Кроме этого, Жаворонков призвал отойти от оценки занятости коронавирусом и оценивать все острые респираторные заболевания вкупе.
Ранее Минздрав Татарстана назвал города с наибольшим количеством внебольничных пневмоний. Больше всего их насчитывается в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.
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