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В Минздраве Татарстана оценили нагрузку на медиков

11:48, 28.06.2020
В Минздраве Татарстана оценили нагрузку на медиков
Фото: кадр трансляции «Татар-Информ»

В Татарстане остается высокой нагрузка на медицинский персонал. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

По словам спикера, медики работают в стабильном режиме. Однако нагрузка на врачей не становится меньше. По оценке Жаворонкова, она остается на том же уровне, что и неделю назад.

Кроме этого, Жаворонков призвал отойти от оценки занятости коронавирусом и оценивать все острые респираторные заболевания вкупе.

Ранее Минздрав Татарстана назвал города с наибольшим количеством внебольничных пневмоний. Больше всего их насчитывается в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Общество Татарстан
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