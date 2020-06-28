В Минздраве Татарстана оценили нагрузку на медиков

Фото: кадр трансляции «Татар-Информ»

В Татарстане остается высокой нагрузка на медицинский персонал. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

По словам спикера, медики работают в стабильном режиме. Однако нагрузка на врачей не становится меньше. По оценке Жаворонкова, она остается на том же уровне, что и неделю назад.

Кроме этого, Жаворонков призвал отойти от оценки занятости коронавирусом и оценивать все острые респираторные заболевания вкупе.

Ранее Минздрав Татарстана назвал города с наибольшим количеством внебольничных пневмоний. Больше всего их насчитывается в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

