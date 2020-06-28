Иранские медики допустили, что пандемия COVID-19 может продлиться 3 года

Пандемия коронавируса может продлиться еще 2-3 года, сообщила представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, если учитывать опыт предыдущих пандемий, то, можно допустить, что новая пандемия COVID-19 продлиться еще 2-3 года, передает «РИА Новости».

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени, число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 10 миллионов человек, а количество жертв уже насчитывает больше полумиллиона. Больше половины — 5 458 523 человека — выздоровели. Количество активно болеющих составляет 4 122 786 человек.

