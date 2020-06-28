Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России.

«Эти полтора месяца были самыми эмоционально... ну я бы даже употребила слово «страшными», — рассказала она в эфире телеканала «Россия 1".

По ее словами, страшными эти полтора месяца стали потому, что за короткий период времени произошло огромное количество событий.

Голиков отметила, что и она, и ее коллеги очень «эмоционально» переживали этот период.

«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили» — передает ее слова «РИА Новости».

Ранее Татьяна Голикова допустила, что носить защитные маски россиянам придется до осени, а наступление в России второй волны коронавируса зависит от граждан и их сознательности.

