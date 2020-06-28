Нагуманов опроверг информацию о закрытии Альметьевска на карантин после голосования

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов опроверг информацию о закрытии города на карантин.

Ранее в мессенджерах стали распространяться новости о том, что Альметьевск с 5 июля по 17 сентября вновь уйдет на режим самоизоляции. Информацию эту, говорится в тексте сообщения, пока не говорят перед голосованием.



«Эта информация фейковая на 100%. Никаких планов по закрытию города у нас нет. Наоборот, сейчас идет постепенное снятие ограничений. Нет никаких поручений, что мы начинаем опять ограничивать перемещение в городе, закрывать город постами ГАИ и т.д. Это все неправда», — сказал Нагуманов в ходе прямого эфира в «Инстаграме».

Он отметил, что ситуация по коронавирусу остается непростой, но контролируемой. «Говорить, что у нас коронавирус побежден, или его нет, мы не можем сегодня. Он есть, и он продолжает распространяться», — подчеркнул глава Альметьевского района.

Он призвал граждан соблюдать все меры предосторожности — носить маски и перчатки в общественных местах, следить за социальной дистанцией.



На прошлой неделе в мессенджерах распространялись сообщения о закрытии на карантин Набережных Челнов. Власти города и прокурор Татарстана опровергли эту информацию.

