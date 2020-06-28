Железнодорожные и водные перевозки включили в список отраслей, пострадавших от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В него включили пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом.

По данным правительства, спрос на перевозки этим транспортом заметно сократился из-за «коронавирусных» ограничений — в первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года.

В конце мая Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей, о чем просил президент Татарстана Рустам Минниханов.