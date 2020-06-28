В Татарстане продлили больничные работающим пенсионерам

Правительство Татарстана по согласованию с главным санитарным врачом республики продлило больничные для работающих в возрасте 65 лет и старше. При принятии этого решения учитывались многочисленные обращения работодателей и самих работников. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она отметила, что Татарстан в настоящее время находится на втором этапе снятия ограничений. Однако самоизоляция для пенсионеров должна сохраняться на всех этапах снятия ограничений.

Больничные оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня. Новый период карантина будет распространяться на тех, кто продолжил соблюдать режим самоизоляции с 15 по 28 июня. Для оформления такого листка нетрудоспособности нужно только согласовать со своим работодателем нахождение на самоизоляции. Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Напомним, люди старше 65 лет входят в группу риска заражения коронавирусом, поэтому должны оставаться дома.