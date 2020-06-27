Главное о коронавирусе на 27 июня: Татарстан не ослабляет ограничений, вирусологи ждут вторую волну

Фото: «Реальное время»

Татарстан затягивает с решением о переходе на второй этап снятия ограничений

За последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай COVID-19, из них один — завозной, все остальные контактные. 12 человек госпитализированы, 29 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (18 человек) и Набережных Челнах (10 человек). Больше всего заболевших (15 человек) в возрастной категории от 30 до 50 лет, чуть меньше (11 человек) — в категории от 50 до 60 лет.

Всего в Татарстане зарегистрирован 4 431 случай заболевания. Выздоровели за весь период 3 265 человек, в том числе 50 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 15. На лечении остается 1 151 человек.



Казанский Кремль еще не принял решения о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.



В Набережных Челнах за весь период эпидемии заразились коронавирусом 20 врачей.

Установлено, что смерть врача-педиатра Нассера Гассана Назима из Муслюмово наступила в результате коронавирусной инфекции.

Фото из соцсетей

Роспотребнадзор Татарстана считает, что ухудшение статистики заболеваемости связано с несоблюдением мер профилактики населением.



Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина напомнила, что режим самоизоляция для лиц старше 65 лет должен сохраняться и на втором, и на третьем этапах снятия ограничений.

Лилия Галимова опровергла слухи о закрытии городов Татарстана на карантин.



В Татарстане проведено 247 тыс. тестов на коронавирус, охват тестированием составляет 124,6 на 100 тыс. населения.

Открытие внутреннего туризма и предсказание второй волны

За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса, выздоровели 9 200 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 627 646, а выздоровевших — до 393 352 человек.

Зафиксированы 188 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 8 969 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

В России зарегистрировали более 50 тест-систем на выявление нового коронавируса.

В честь медработников, которые проявили себя в борьбе с пандемией коронавируса, предложено называть улицы в городах.

Глава Ростуризма заявил, что с 1 июля туризм запускается в 67 российских регионах.

realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Калининграде губернатор передумал выделять деньги ресторанам из‑за пандемии коронавируса после того, как узнал о свадьбе в кафе.

Крымский врач заявил, что коронавирусом можно заразиться во время купания в море. Он порекомендовал отдыхающим не нырять и не полоскать горло.

В Госдуме РФ предложили увеличить доплаты безработным родителям.

В Свердловской области коронавирусом заболел председатель участковой избирательной комиссии.

Депутаты Госдумы порекомендовали отдыхать в Челябинске, Мордовии и Чечне



Вирусолог Михаил Щелканов, который предсказал вспышку COVID-19 еще пять лет назад, заявил, что вторая волна пандемии может прийти в Россию уже через две недели.

Число жертв COVID-19 приблизилось к полумиллиону

По состоянию на 11.00 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 919 495. Умерли 497 255 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 553 068). На второй строчке — Бразилия (1 280 054), Россия на третьем месте (627 646). На четвертом месте — Индия (509 737), на пятом — Великобритания (309 360).

Число жертв COVID-19 в мире приближается к полумиллиону человек.

Финал Кубка Дэвиса отложен до 2021 года. Соревнования должны были пройти в Мадриде 23—29 ноября этого года.

Евросоюз не откроет границы для россиян с 1 июля.

Вспышка коронавируса зафиксирована в Байконуре. В городе ввели комендантский час и самоизоляцию до 5 июля.

В 16 штатах США зафиксирован новый рост заболевших.

Билл Гейтс допустил, что вакцина от коронавируса может быть неэффективна.

Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) заявили, что ультрафиолет убивает коронавирус за 25 секунд.

ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом.

Ольга Плешкова