Главное о коронавирусе на 27 июня: Татарстан не ослабляет ограничений, вирусологи ждут вторую волну
Татарстан затягивает с решением о переходе на второй этап снятия ограничений
За последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай COVID-19, из них один — завозной, все остальные контактные. 12 человек госпитализированы, 29 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (18 человек) и Набережных Челнах (10 человек). Больше всего заболевших (15 человек) в возрастной категории от 30 до 50 лет, чуть меньше (11 человек) — в категории от 50 до 60 лет.
Всего в Татарстане зарегистрирован 4 431 случай заболевания. Выздоровели за весь период 3 265 человек, в том числе 50 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 15. На лечении остается 1 151 человек.
- Казанский Кремль еще не принял решения о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
- В Набережных Челнах за весь период эпидемии заразились коронавирусом 20 врачей.
- Установлено, что смерть врача-педиатра Нассера Гассана Назима из Муслюмово наступила в результате коронавирусной инфекции.
Фото из соцсетей
- Роспотребнадзор Татарстана считает, что ухудшение статистики заболеваемости связано с несоблюдением мер профилактики населением.
- Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина напомнила, что режим самоизоляция для лиц старше 65 лет должен сохраняться и на втором, и на третьем этапах снятия ограничений.
- Лилия Галимова опровергла слухи о закрытии городов Татарстана на карантин.
- В Татарстане проведено 247 тыс. тестов на коронавирус, охват тестированием составляет 124,6 на 100 тыс. населения.
Открытие внутреннего туризма и предсказание второй волны
За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса, выздоровели 9 200 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 627 646, а выздоровевших — до 393 352 человек.
Зафиксированы 188 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 8 969 человек.
Топ регионов России по числу заболевших
- В России зарегистрировали более 50 тест-систем на выявление нового коронавируса.
- В честь медработников, которые проявили себя в борьбе с пандемией коронавируса, предложено называть улицы в городах.
- Глава Ростуризма заявил, что с 1 июля туризм запускается в 67 российских регионах.
realnoevremya.ru / Олег Тихонов
- В Калининграде губернатор передумал выделять деньги ресторанам из‑за пандемии коронавируса после того, как узнал о свадьбе в кафе.
- Крымский врач заявил, что коронавирусом можно заразиться во время купания в море. Он порекомендовал отдыхающим не нырять и не полоскать горло.
- В Госдуме РФ предложили увеличить доплаты безработным родителям.
- В Свердловской области коронавирусом заболел председатель участковой избирательной комиссии.
- Депутаты Госдумы порекомендовали отдыхать в Челябинске, Мордовии и Чечне
- Вирусолог Михаил Щелканов, который предсказал вспышку COVID-19 еще пять лет назад, заявил, что вторая волна пандемии может прийти в Россию уже через две недели.
Число жертв COVID-19 приблизилось к полумиллиону
По состоянию на 11.00 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 919 495. Умерли 497 255 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 553 068). На второй строчке — Бразилия (1 280 054), Россия на третьем месте (627 646). На четвертом месте — Индия (509 737), на пятом — Великобритания (309 360).
- Число жертв COVID-19 в мире приближается к полумиллиону человек.
- Финал Кубка Дэвиса отложен до 2021 года. Соревнования должны были пройти в Мадриде 23—29 ноября этого года.
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- Вспышка коронавируса зафиксирована в Байконуре. В городе ввели комендантский час и самоизоляцию до 5 июля.
- В 16 штатах США зафиксирован новый рост заболевших.
- Билл Гейтс допустил, что вакцина от коронавируса может быть неэффективна.
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