Власти Татарстана еще не приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений

Казанский Кремль еще не принял решение о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, все решения принимаются исходя из ситуации, и никаких прогнозов или планов нет. Следующий этап снятия ограничений, как и следующее постановление, выйдет, когда будет принято соответствующее решение.

Ранее о том, что республика готова ко второму этапу снятия ограничений заявляла замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.