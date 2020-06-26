Роспотребнадзор Татарстана: граждане не соблюдают меры профилактики и портят статистику

Любовь Авдонина, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану, рассказала сегодня о том, что 11 районов Татарстана имеют статистику по заболеваемости выше, чем в среднем по республике. Это Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Лаишевский, Тюлячинский, Пестречинский, Высокогорский, Арский, Тукаевский районы, Набережные Челны и Казань.

Это может объясняться различными причинами. Например, многие жители Лаишевского и Пестречинского районов работают в Казани и могут подхватить вирус там. Казань и Челны — крупные города, поэтому высокая заболеваемость в них логична. Но главное, к чему призывает Роспотребнадзор, — продолжать соблюдать режим ограничений:

— В Челнах процент заболеваемости лиц старше 65 лет выше, чем по республике — если в среднем 15%, то там — почти 20%. Это говорит о том, что на этой территории хуже соблюдается режим самоизоляции. Зачастую ухудшение статистики по тому или иному региону связано с несоблюдением мер профилактики самим населением!

Любовь Авдонина напомнила, что режим самоизоляция для лиц старше 65 лет должен сохраняться и на втором, и на третьем этапах снятия ограничений — равно как и масочный режим.