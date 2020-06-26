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В Татарстане проведено 247 тыс. тестов на коронавирус

13:21, 26.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане проведено 247 тыс. тестов на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане проведено 247 тыс. тестов на коронавирус, охват тестированием 124,6 на 100 тыс. населения. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В аэропортах досмотрен 31 самолет, 2 593 пассажира и члена экипажа. Заболевших не выявлено. Под наблюдением 1 364 контактных, в обсерваторах находятся 82 человека (из-за рубежа), всего под наблюдением лиц из-за рубежа остаются 296 человек.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев COVID-19, всего в Татарстане зарегистрированы 4 390 пациентов.

ОбществоМедицина Татарстан
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