В Татарстане проведено 247 тыс. тестов на коронавирус

В Татарстане проведено 247 тыс. тестов на коронавирус, охват тестированием 124,6 на 100 тыс. населения. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В аэропортах досмотрен 31 самолет, 2 593 пассажира и члена экипажа. Заболевших не выявлено. Под наблюдением 1 364 контактных, в обсерваторах находятся 82 человека (из-за рубежа), всего под наблюдением лиц из-за рубежа остаются 296 человек.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев COVID-19, всего в Татарстане зарегистрированы 4 390 пациентов.