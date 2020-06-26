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Власти Челнов рассказали, сколько врачей заразились COVID-19 с начала эпидемии

18:56, 26.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Челнов рассказали, сколько врачей заразились COVID-19 с начала эпидемии
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах за весь период эпидемии заразились коронавирусом 20 врачей, заявила начальник Управления по информационной политике и связям с общественностью мэрии города Римма Мухаметзянова.

Со сложностями диагностирования COVID-19 сталкиваются и сами медики, отметил в ходе брифинга представитель Торгово-промышленной палаты Челнов. Он заявил, что из-за очередей одна из медсестер не смогла сделать себе томограмму легких и обратилась за помощью в ТПП.

Руководитель Управления здравоохранения города Александр Николаев заметил, что в Челнах КТ бесплатно делается при наличии направления врача, пишет «Татар-информ».

Отметим, что Набережные Челны входят в число 14 районов Татарстана, где заболеваемость выше среднего по республике.

ОбществоМедицина Татарстан
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