Власти Челнов рассказали, сколько врачей заразились COVID-19 с начала эпидемии

В Набережных Челнах за весь период эпидемии заразились коронавирусом 20 врачей, заявила начальник Управления по информационной политике и связям с общественностью мэрии города Римма Мухаметзянова.

Со сложностями диагностирования COVID-19 сталкиваются и сами медики, отметил в ходе брифинга представитель Торгово-промышленной палаты Челнов. Он заявил, что из-за очередей одна из медсестер не смогла сделать себе томограмму легких и обратилась за помощью в ТПП.

Руководитель Управления здравоохранения города Александр Николаев заметил, что в Челнах КТ бесплатно делается при наличии направления врача, пишет «Татар-информ».



Отметим, что Набережные Челны входят в число 14 районов Татарстана, где заболеваемость выше среднего по республике.

