Депутаты Госдумы порекомендовали отдыхать в Челябинске, Мордовии и Чечне

Депутаты Госдумы рассказали о своих любимых местах отдыха в России. В списке оказались Челябинск и Чечня.

Парламентарии поделились своими любимыми местами отдыха. Так, в числе фаворитов туристических мест фигурируют красивейший Байкал, Горный Алтай, чистейшие леса Карелии, увлекательная рыбалка на Волге и субтропики Крыма.

Среди фаворитов неожиданно оказались непопулярная среди Россиян Челябинская область, известная своей промышленностью. Тем не менее, по словам председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на территории региона находится второй Байкал — это озеро Тургояк, которое даже «превосходит Байкал по чистоте воды». Кроме него он посоветовал посетить древний город Аркаим и православные святыни.

Также депутаты предложили отдыхать в Мордовии, где «научат плести бисером», курорты Северного Кавказа с его гостеприимством и Чечню, где «безопасно, красиво и всегда рады гостям», передает портал Государственной думы РФ.

Отметим, что Казань оказалась на втором месте рейтинга среди городов-миллионников, куда россияне отправились бы в недельное путешествие.

