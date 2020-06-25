Минздрав Татарстана расследует смерть врача из Муслюмово

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Минздрав Татарстана выразил слова соболезнования в связи со смертью врача-педиатра Муслюмовской центральной районной больницы Нассера Гассана Назима.



«Нассер Гассан Назим был опытным специалистом, пользовался уважением в коллективе и среди пациентов. Коллеги и сотрудники Министерства здравоохранения РТ выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с глубокой утратой», — сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Пока причина смерти доктора официальна не установлена. Она будет выяснена в результате патологоанатомической экспертизы.

«По каждому такому случаю проводится расследование», — отметили в Минздраве РТ.

Нассер Гассан Назим работал врачом-педиатром и неонатологом в Муслюмовской центральной районной больнице с 2003 года. С 2015 по 2016 он трудился в Камско-Устьинском районе, после чего снова вернулся в Муслюмово.

Ранее заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 Казани Ильдус Лутфуллин рассказал о смерти врача-педиатр Муслюмовского района Нассера Гассана Назима. Лутфуллин предположил, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции.

