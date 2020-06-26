В Татарстане зафиксировали 15-ю смерть от коронавируса

В Татарстане подтвердился 15-й случай смерти от коронавируса. От COVID-19 скончался 50-летний житель Муслюмовского района республики.



Его госпитализировали 6 июня в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу с тяжелым течением двусторонней пневмонии и артериальной гипертензией. Заражение имело бытовой характер и не было связано с профессиональной деятельностью, сообщили в республиканском оперштабе.

15 июня в связи с тяжестью состояния пациента перевели во временный инфекционный госпиталь РКБ и подключили к аппарату ИВЛ.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние мужчины прогрессивно ухудшалось.

23 июня произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, врачи констатировали клиническую смерть. В результате аутопсии медики установили причину смерти.

Вчера стало известно о 14-й смерти от коронавируса в Татарстане. 20 июня от COVID-19 скончалась 80-летняя жительница Нижнекамска.

