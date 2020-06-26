Галимова опровергла слухи о закрытии городов Татарстана на карантин

Информация о планах закрыть некоторые города Татарстана на карантин из-за распространения коронавируса не соответствует действительности. Об этом на брифинге с журналистами заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что все официальные данные предоставляет оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19.

«Что касается ограничений каких-либо в Татарстане и так далее. Вчера часть районов оперативно (спасибо им) отреагировали на сообщения в мессенджерах о том, что будут закрывать города и ограничивать въезды и выезды, о том, что в устной форме тиражируется информация о распространении [коронавируса] от правоохранительных органов. Вот мы хотим обратить внимание на то, что вся официальная информация только в оперштабе», — сказала Галимова.

По ее словам, никаких планов по закрытию на карантин городов в республике нет — ситуация находится под контролем.

Также глава пресс-службы президента Татарстана сообщила, что в Казанском Кремле пока не приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений. Когда это произойдет, Галимова говорить не стала. «Следующий этап снятия ограничений, как и следующее постановление, выйдет, когда будет принято соответствующее решение», — добавила она.

