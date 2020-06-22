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Главное за выходные: запрет на Сабантуй, репетиция парада Победы и прощание с Игнатьевым

07:00, 22.06.2020
Главное за выходные: запрет на Сабантуй, репетиция парада Победы и прощание с Игнатьевым
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 22 июня:

  • Президент России Владимир Путин допускает, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты.
  • В Казани по улицам проехала военная техника. Столица Татарстана готовится к проведению парада Победы.
  • В обсерваторах Татарстана продолжают изоляцию 219 человек. В самоизоляции на дому остаются 1733 человека, контактные с больными и подозрительными на коронавирус, и 80 тех, кто прибыл из-за рубежа.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов запретил проводить Сабантуй в городах и крупных населенных пунктах. При этом на селе его смогут отметить 4 июля.
  • В торговом центре «Республика» откроется ресторан русской, украинской и советской кухни «Славяне». Проектом по заказу инвесторов занимается ресторатор Нурислам Шарифулин.
  • В воскресенье, 21 июня, в Чебоксарах прошла церемония прощания с бывшим руководителем Чувашии Михаилом Игнатьевым. Его похоронили днем на старейшем городском кладбище. Как сообщила пресс-служба правительства республики, прощание проходило с 9:00 до 12:00 в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».
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