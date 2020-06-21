Путин о выборах: «Я не исключаю возможности баллотироваться. Там видно будет»

Президент России Владимир Путин допускает, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты.

«Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет», — сказал он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» канала «Россия 1» (ВГТРК).

Он подчеркнул, что для себя еще ничего не решил.

Президент прокомментировал поправку в Конституцию, которая позволит ему вновь пойти на выборы.

«Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников, — объяснил Путин. — Работать надо, а не преемников искать.

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Владимир Путин допускает, что вновь выставит свою кандидатуру на выборах президента России, если соответствующие поправки в Основной закон страны будут одобрены. pic.twitter.com/FEFnoMM80d — ВЕСТИ (@vesti_news) June 21, 2020

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

