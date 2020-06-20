Минниханов поручил не проводить Сабантуй в городах

В казанском Кремле прояснили позицию по поводу проведения Сабантуев. Президент Татарстана Рустам Минниханов запретил проводить праздник в городах и крупных населенных пунктах. При этом на селе его смогут отметить 4 июля.

«Сохраняются большие риски, поэтому принято решение, согласно которому мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях. Но в сельских населенных пунктах мы разрешаем их проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Глава республики подчеркнул, что Сабантуй является сельским праздником.

«Небольшие мероприятия очень важны. День мы определили — 4 июля. Если на то будет воля населенного пункта — мы такие мероприятия разрешаем проводить. Но с учетом норм и требований Роспотребнадзора», — заключил Минниханов.

Ранее от проведения Сабантуя уже отказались Набережные Челны, Арский район и ряд других муниципалитетов.