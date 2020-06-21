В Казани в ТЦ «Республика» появится ресторан «Славяне» — терраса на крыше откроется уже в июле

Фото: предоставлено Нурисламом Шарифулиным

В торговом центре «Республика» откроется ресторан русской, украинской и советской кухни «Славяне». Проектом по заказу инвесторов занимается ресторатор Нурислам Шарифулин. Об этом сам Шарифулин рассказал корреспонденту газеты «Реальное время».

«Есть заказчик, который нанял меня в качестве консалтера. Это будет ресторан «Славяне». Я его запущу, налажу все процессы, передам и пойду к себе в чайхону», — сказал ресторатор.

Он не стал называть имена владельцев будущего ресторана. Инвестиции в проект составили 30 млн рублей.

Ресторан займет третий этаж и крышу торгового центра. Террасу площадью 780 кв. метров на крыше планируют открыть в начале июля. Она рассчитана на 100—120 посадочных мест.

Нижний ярус ресторана площадью 760 кв. метров вмещает еще 200 человек. Он будет разделен на две части. Первый зал ресторана позиционируется как семейный, он будет открыт ориентировочно с 1 августа. В нем поставят огромную печь, посетители ресторана будут видеть, как и что в ней готовят.

Второй зал станет самогон-баром. В нем разместят большой самогонный аппарат. Каждую пятницу и субботу гостей будут угощать самогоном. Эту часть ресторана откроют к 1 сентября.