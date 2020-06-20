В Казани идет репетиция парада Победы

В Казани по улицам проехала военная техника. Столица Татарстана готовится к проведению парада Победы.

Сейчас в городе перекрыто движение вокруг площади Свободы, где уже собрались курсанты военных центров ( военных кафедр) казанских вузов, МВД, юнармии на репетицию парада. К площади можно подъехать по улице Большая Красная.

По улице Карла Маркса едет военная техника, военные танковой части сгрузили танк, который направился к площади. Прошли курсанты в военной форме старого образца.

На перекрестке Лобачевского и Карла Маркса пешеходов и жителей близлежащих домов останавливают из-за того, что здесь проходит военная техника. Полицейские объясняют, что обойти можно вокруг Кремля.

18 июня на площади Свободы начали собирать сцену для проведения мероприятия.

В этом году из-за распространения коронавируса парад Победы пройдет без зрителей.

