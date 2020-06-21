В Чебоксарах прошли похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
В воскресенье, 21 июня, в Чебоксарах прошла церемония прощания с бывшим руководителем Чувашии Михаилом Игнатьевым. Его похоронили днем на старейшем городском кладбище.
Как сообщила пресс-служба правительства республики, прощание проходило с 9:00 до 12:00 в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».
Напомним, Игнатьев скончался 18 июня. Официальной причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность.ОбществоВласть
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