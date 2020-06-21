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В Чебоксарах прошли похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

22:28, 21.06.2020
В Чебоксарах прошли похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Фото: cap.ru

В воскресенье, 21 июня, в Чебоксарах прошла церемония прощания с бывшим руководителем Чувашии Михаилом Игнатьевым. Его похоронили днем на старейшем городском кладбище.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, прощание проходило с 9:00 до 12:00 в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».

Напомним, Игнатьев скончался 18 июня. Официальной причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность.

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