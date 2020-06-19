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Главное к утру: умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, на Аделя Кутуя в Казани появится новый ЖК

07:00, 19.06.2020
Главное к утру: умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, на Аделя Кутуя в Казани появится новый ЖК
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 19 июня.

  • Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
  • В Казани опубликовали проект планировки нового жилого района, который появится в промзоне на улице Аделя Кутуя. В новом квартале планируется построить 10 домов высотой от 19 до 24 этажей.
  • Госжилфонд Татарстана разработал схему рефинансирования соципотеки.
  • «Татнефть» планирует сократить капитальные затраты на 20% в 2020 году.
  • Следком по РТ возбудил уголовное дело по факту смерти 72-летнего пациента в инфекционной больнице Набережных Челнов. Он умер от тромбоэмболии легочной артерии и сахарного диабета.
  • В июле появится рейс из Калининграда в Казань.
  • Накануне в Казани на Чистопольской столкнулись стразу четыре легковых автомобиля.
ОбществоПроисшествияМедицинаНедвижимость Татарстан
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