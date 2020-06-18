Власти Казани опубликовали проект планировки нового жилого района, который появится в промзоне на улице Аделя Кутуя

В Казани на улице Аделя Кутуя часть промзоны займет новый жилой квартал, в котором планируется построить 10 домов, высотой от 19 до 24 этажей.

Также в плане заложены два детсада, школа, взрослая и детская поликлиники и многоэтажный паркинг, следует из проекта планировки и межевания территории на улице Аделя Кутуя.

Согласно документу, общая площадь квартир в домах составит 119,8 тысячи кв. м. Расчетная численность населения составит 5,4 тысячи человек.