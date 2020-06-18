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«Татнефть» планирует в этом году урезать капитальные затраты на 20%

20:17, 18.06.2020
«Татнефть» планирует в этом году урезать капитальные затраты на 20%
Фото: wikipedia.org

«Татнефть» планирует сократить капитальные затраты на 20% в 2020 году.

По итогам прошлого года размер капитальных затрат компаний составил 110 млрд рублей. Первоначально «Татнефть» планировала увеличить инвестиционную программу до 121,5 млрд рублей в 2020 году, сообщает «Интерфакс».

Прибыль «Татнефти» за I квартал 2020 года по МСФО снизилась на 57% и составила 24,781 млрд рублей. Также сообщалось, что Группа компаний «Татнефть» с начала года добыла 11,3 млн тонн нефти, что на 8,2% меньше, чем год назад.

ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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