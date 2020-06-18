Дело о смерти пациента инфекционной больницы Челнов стало уголовным

Сегодня Следком по РТ с подачи прокуратуры возбудил дело по признакам преступной халатности, которая 1 июня привела к смерти пациента в инфекционной больнице Набережных Челнов от тромбоэмболии легочной артерии и сахарного диабета, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Дело возбуждено на основании выводов прокурорской проверки, проведенной по обращению супруги 72-летнего инвалида. В соцсетях она рассказала, какими проблемами сопровождалось лечение близкого человека и чем оно закончилось.

Прокуроры выявили нарушения законодательства при оказании помощи данному пациенту: неполное клиническое обследование, выбор неверной врачебной тактики и неправильное применение данных клиническо-инструментальных исследований. Далее материалы были направлены в Следком с требованием об уголовном преследовании виновных должностных лиц.

По версии силовиков, к смерти пожилого мужчины могло привести неисполнение либо ненадлежащее исполнение сотрудниками ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница» своих служебных обязанностей. Расследование уголовного дела взято на особый контроль в прокуратуре.