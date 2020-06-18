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В Казани на Чистопольской несколько автомобилей собрали «паровозик» — фото

21:50, 18.06.2020
В Казани на Чистопольской несколько автомобилей собрали «паровозик» — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня днем произошло ДТП с участием нескольких машин.

По данным корреспондента «Реального времени», авария произошла на Чистопольской 20.

Столкнулись стразу четыре легковых автомобиля. На кадрах видно, что сильнее всего пострадал автомобиль КИА: у него снят капот.

Похожая авария произошла в середине мая в Казани. Тогда водитель легковушки, влетев в припаркованный автомобиль, собрал «паровозик». Массовое ДТП произошло в районе 3 утра на улице Адоратского.

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