В Казани на Чистопольской несколько автомобилей собрали «паровозик» — фото

В Казани сегодня днем произошло ДТП с участием нескольких машин.

По данным корреспондента «Реального времени», авария произошла на Чистопольской 20.

Столкнулись стразу четыре легковых автомобиля. На кадрах видно, что сильнее всего пострадал автомобиль КИА: у него снят капот.

Похожая авария произошла в середине мая в Казани. Тогда водитель легковушки, влетев в припаркованный автомобиль, собрал «паровозик». Массовое ДТП произошло в районе 3 утра на улице Адоратского.

