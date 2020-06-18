Nordwind откроет рейсы из Калининграда в Казань

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С июля 2020 года авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы из Калининграда в Казань. Также из самого западного областного центра России перевозчик запустит рейс в Челябинск.

Рейсы в Казань будут выполняться по пятницам и понедельникам. Обратно самолет будет вылетать по четвергам и воскресеньям.

Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 24 октября 2020 года и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению на воздушных судах Boeing-737 в компоновке 189 пассажирских кресел, передает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Ранее сообщалось, что татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит авиарейс между Нижнекамском и Сургутом. Самолеты начали летать уже с 1 июня.