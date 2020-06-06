Главное о коронавирусе на 6 июня: в Татарстане медикам выплатили надбавки после жалобы врача, в Бурятии пациентам запретили выходить в туалет

В Татарстане медикам выплатили 9 млн рублей надбавок после жалобы врача

За последние сутки в Татарстане подтвердились 52 новых случая COVID-19, все контактные. 13 человек госпитализированы, 39 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (23 человека) и в Набережных Челнах (15).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 504 случая заболевания. Выздоровели за весь период 3 450 человек. Сейчас болеют 54 человека. Смертельных случаев — 10.

Татарстан находится на 18-м месте по числу заболевших среди регионов России.



В Татарстане разведут потоки голосующих на плебисците по поправкам в Конституцию.

Врач из Зеленодольского района пожаловался на то, что не получил надбавки за работу с пациентами с COVID-19. Прокуратура проверила его заявление, в итоге 131 врач получил 9 млн рублей.

В Набережных Челнах горбольницу №5 перепрофилировали в инфекционный госпиталь для пациентов с ОРВИ и с подозрением на COVID-19. Там развернут 300 коек.

У четырех футболистов «Рубина» — Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева — нашли антитела к вирусу COVID-19. Также стало известно, что Константин Плиев выздоровел.



В УФНС Татарстана разъяснили СМИ, что на поддержку смогут рассчитывать только те из них, у которых основная деятельность по ОКВЭД соответствует указанным в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.



В Татарстане частные лаборатории сделали 33 тысячи тестов на коронавирус. Общее количество исследований на COVID-19 по республике составляет 169 435.



В Татарстане прошли первые богослужения в церквях и мечетях.

В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

За последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 708 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 458 689, а выздоровевших — до 221 388 человек.

Зафиксировано 197 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса умерли 5 725 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу.

Препарат против COVID-19 «Авифавир» будет для россиян бесплатным по ОМС.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что готов сделать прививку от коронавируса, когда появится вакцина.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе «можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед» в отмене карантина.

С 8 июня в Петербурге начнут работать непродовольственные магазины.

В Бурятии пациентам с COVID-19 запретили выходить из палаты в туалет. Им дали ведра.

Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции. На первом месте пиво, на втором — вино, на третьем — водка. Следом идут сидр и коньяк. В целом продажи алкоголя с марта по май упали на 17%.

Крым планируют открыть для туристов 1 июля.

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 741 812. Умерли 395 011 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 897 838). На второй строчке — Бразилия (614 941), Россия на третьем месте (449 256, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (284 734), на пятом — Испания (240 978).

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США почти пройдена, и призвал власти штатов снять карантин.

Власти Пекина раздадут жителям ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) — их можно будет потратить на шопинг, рестораны, спорт, образование или путешествия. Это делается, что стимулировать потребление после обвала розничных продаж, пишет Bloomberg.

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ. «Или ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать по части здравоохранения»,— сказал президент страны Жаир Болсонару.

ВОЗ рекомендует носить маски в общественном транспорте и магазинах. Ранее организация заявляла, что маски в этих местах нужно носить только больным коронавирусом.

Лилия Ахкиямова