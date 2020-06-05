Прокуратура Татарстана сообщила о выплате «коронавирусных» надбавок 131 врачу

В Татарстане прокуратура проверила заявление врача из Зеленодольского района об отсутствии выплат надбавок за работу с коронавирусными пациентами. В итоге 131 врач получил 9 млн рублей.

Выяснилось, что пожаловавшийся медик работает не только в одной из больниц Зеленодольского района, но и в казанской горбольнице №12, которая зарегистрирована как АО и не входит в систему Минздрава РФ.

«Между тем в республике был разработан механизм, предусматривающий возможность выплаты надбавок за работу с больными новой коронавирусной инфекцией сотрудникам частных медицинских организаций», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что в республике частные медучреждения получают от правительства субсидии на «ковидные» выплаты, которые пообещал врачам президент РФ Владимир Путин.

Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков взял на личный контроль ситуацию с врачом из Зеленодольска, пожаловавшимся на отсутствие выплат за работу с больными COVID-19.