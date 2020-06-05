Как в Казани проходят первые богослужения в храмах и мечетях после ослабления ограничений — видео

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В Казани и в Татарстане сегодня прошли первые богослужения после снятия части ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Православные верующие признаются: долго ждали этого дня. В храм люди пришли в масках. Руки, при необходимости, нужно обработать антисептиком. Также прихожанам необходимо соблюдать дистанцию. Для того,чтобы провести пятничную службу вместе с прихожанами, храмы открылись уже в семь часов утра.

Впервые за два месяца на пятничный намаз собрались и мусульмане. В мечети они пришли со своими ковриками и в средствах индивидуальной защиты. В ДУМ РТ такие меры объясняют заботой о здоровье верующих. В мечетях должно быть не более 100 верующих, поэтому молиться можно и на улице, а на никахе и имянаречении пока что могут присутствовать не более 10 человек.