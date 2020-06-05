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В Татарстане пять частных лабораторий сделали уже почти 33 тысячи тестов на коронавирус

13:45, 05.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане пять частных лабораторий сделали уже почти 33 тысячи тестов на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

На сегодня в Татарстане тестируют на коронавирус пять частных лабораторий в Казани и Набережных Челнах. С момента запуска они провели уже 32 692 анализа.

При этом общее количество исследований на COVID-19 по республике составляет 169 435, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ. За последние сутки сделано 4 557 тестов.

Исследования проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии Татарстана и 11 лабораториях государственных медицинских организаций. Также ими занимается медико-санитарная часть УФСИН по РТ.

В середине мая «Реальное время» писало о розыгрыше бесплатного теста на COVID-19, который устроила частная клиника в Челнах.

ОбществоМедицина Татарстан
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