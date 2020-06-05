У четырех футболистов «Рубина» выявлены антитела к коронавирусу

У четырех футболистов «Рубина» выявлены антитела к вирусу COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно», — говорится в заявлении казанцев.

Все остальные футболисты, кроме защитника Николая Пояркова, здоровы и готовятся вместе с командой к возобновлению сезона РПЛ.

Напомним, ранее стало известно об излечении игрока «Рубина» Константина Плиева от коронавируса.