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У четырех футболистов «Рубина» выявлены антитела к коронавирусу

19:32, 05.06.2020
У четырех футболистов «Рубина» выявлены антитела к коронавирусу
Фото: vk.com/fcrk

У четырех футболистов «Рубина» выявлены антитела к вирусу COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно», — говорится в заявлении казанцев.

Все остальные футболисты, кроме защитника Николая Пояркова, здоровы и готовятся вместе с командой к возобновлению сезона РПЛ.

Напомним, ранее стало известно об излечении игрока «Рубина» Константина Плиева от коронавируса.

СпортФутбол Татарстан
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