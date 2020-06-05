В Челнах городскую больницу №5 перепрофилировали в инфекционный госпиталь

В Челнах городскую больница № 5 перепрофилировали во временный инфекционный госпиталь.



Как пояснили в Минздраве РТ, это связано с тем, что инфекционная больница находится далеко от некоторых районов города.

В больнице будут принимать пациентов с ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19. Сейчас там развернут 300 коек, при необходимости их количество увеличат.

Неотложную медпомощь больным коронавирусом будут оказывать в БСМП, где открыто спецотделение на 11 коек. Также в этой больнице могут принять пациентов с COVID-19 в сочетании с острыми паталогиями по профилям хирургии, сосудистой хирургии, травматологии, нейрохирургии, пишут «Челнинские известия».



Сегодня в соцсетях вновь появились сообщения о том, что инфекционной больнице Набережных Челнов пациенты с коронавирусом ждут госпитализации по несколько часов.

