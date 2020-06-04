Итоги дня: послабления самоизоляции в РТ, новый руководитель «Туполева», запрет «наливаек» в жилых домах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 июня:
- В Татарстане определили районы, где с 5 июня возобновят работу торговые комплексы, закрытые в связи с пандемией коронавируса. При этом вводятся ограничения по количеству человек в торговом зале — один человек, включая сотрудников, на 4 кв. метра.
- Власти Татарстана внесли некоторые послабления в режим самоизоляции в республике. Так, с 5 июня смягчаются требования к деятельности спортивных, фитнес-центров и бассейнов. Теперь, судя по документу, работа спортивных и фитнес-центров допускается при условии такой расстановки спортивного оборудования, которая обеспечит социальное дистанцирование. В помещении для занятий спортом может находиться ограниченное число людей — из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра. В зоне бассейна, там, где проводятся групповые занятия, на одного человека (включая работников) должно быть 5 кв. метров площади зеркала воды. В зоне дорожек для плавания одному человеку нужно выделять 10 кв. метров. Также баням и саунам республики разрешили возобновить работу.
- Комитет Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству сегодня одобрил законодательный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания общей площадью зала обслуживания менее 50 квадратных метров. После принятия закона будут закрыты всего 26 из 111 рюмочных, действующих сейчас в жилых домах по всей республике.
- С 5 июня в республике допускается посещение культовых сооружений, в том числе мечетей и церквей. Подробнее о том, как посещать храмы и мечети во время самоизоляции, — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с завтрашнего дня отменяется требование об обязательном прохождении двухнедельной самоизоляции приезжающими из других регионов и дополнительные справки для прибывающих в республику о прохождении карантина, полученные в регионе прибытия.
- Новым гендиректором ПАО «Туполев», выполняющего программу стратегической авиации России, назначен 54-летний выходец из Казани Ронис Шарипов. Сегодня совет директоров компании досрочно расторг контракт с Александром Конюховым, назначив на этот пост экс-главу НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко «Ростеха». Все о новом руководителе «Туполева» — в материале «Реального времени».
- На официальном сайте программы «Наш двор» опубликован финальный перечень дворов, которые благоустроят в Казани в этом году. Всего планируется отремонтировать более 200 дворов. Большая часть дворов уже прошла стадию общественных обсуждений и доработку с учетом пожеланий жителей.
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