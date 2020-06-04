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В Татарстане разрешили работать баням и саунам

10:25, 04.06.2020
В Татарстане разрешили работать баням и саунам
Фото: pixabay.com

В Татарстане разрешили работать баням и саунам. Соответствующие поправки внесли в постановление, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В пункте 5 подпункт «г» признать утратившим силу», — говорится в документе. Это подпункт запрещал деятельность бань и саун.

Также с 5 июня в республике откроются мечети и церкви, смягчается режим работы фитнес-центров и бассейнов, а в районах откроются торговые центры.

ОбществоБизнес Татарстан
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