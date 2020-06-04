В Татарстане мечети стали открыты для пятничных намазов

Фото: Максим Платонов

С 5 июня мечети Татарстана начнут вновь принимать прихожан и проводить коллективные молитвы, в том числе пятничные (джума-намаз).

Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан предписал своим приходам (махалля) с пятницы возобновить работу. Ограничение на коллективное богослужение снимается с условием соблюдения противоэпидемических правил. Так, верующим с ослабленным иммунитетом, опасающимся за свое здоровье, а также в возрасте старше 65 лет нужно воздержаться от посещения мечети и пятничной молитвы (джума). В мечети и молельные комнаты будут допущены те, кто использует средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски), перчатки и имеет индивидуальный молитвенный коврик.

Как сообщили в пресс-службе ДУМ РТ, коллективные молитвы в мусульманских храмах будут проводиться только при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между молящимися и не более одного человека на 4 кв. метра молельного зала. В качестве ориентира прихожане могут выстраиваться в ряды на расстоянии вытянутых рук и занимать последующие места заведомо оставляя один не заполненный ряд. Мечетям, имеющим площадь молельного зала более 400 кв. метров, можно допускать в здание не более 100 молящихся одновременно. Если во время пятничного намаза нет свободных мест в мечети, молящимся можно совершить молитву на примечетской территории.

Однако продолжают действовать ограничения на проведения маджлисов , никахов и имянаречений с участием большого количества людей.

Как сообщало «Реальное время», с 5 июня в республике допускается посещение культовых сооружений, в том числе мечетей и церквей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.