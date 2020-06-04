Опубликован окончательный список дворов Казани, которые благоустроят в этом году

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На официальном сайте программы «Наш двор» опубликован финальный перечень дворов, которые благоустроят в Казани в этом году.

Всего планируется отремонтировать более 200 дворов. Большая часть дворов уже прошли стадию общественных обсуждений и доработку с учетом пожеланий жителей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в середине мая рассказал, что все средства для выполнения программы «Наш двор» в республике предусмотрены. Бюджет программы сокращаться не будет. На 5 лет программы в Татарстане предполагается потратить 50 млрд рублей.