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Опубликован окончательный список дворов Казани, которые благоустроят в этом году

15:31, 04.06.2020 Сюжет:  Программа «Наш двор»
Опубликован окончательный список дворов Казани, которые благоустроят в этом году
Фото: скриншот

На официальном сайте программы «Наш двор» опубликован финальный перечень дворов, которые благоустроят в Казани в этом году.

Всего планируется отремонтировать более 200 дворов. Большая часть дворов уже прошли стадию общественных обсуждений и доработку с учетом пожеланий жителей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в середине мая рассказал, что все средства для выполнения программы «Наш двор» в республике предусмотрены. Бюджет программы сокращаться не будет. На 5 лет программы в Татарстане предполагается потратить 50 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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