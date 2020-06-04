В Татарстане запретят 26 «наливаек» в жилых домах

Фото: Инна Серова

Законодательный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в

объектах общественного питания общей площадью зала обслуживания менее 50

квадратных метров поддержал сегодня Комитет Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.



Обсуждение законопроекта вызвало бурные споры: депутат Борис Мугерман предложил ввести полный запрет на торговлю спиртным в «наливайках» в многоквартирных домах, назвав законопроект «имитацией деятельности», и заметил: «Не того от нас ждут избиратели»!

В ходе обсуждения выяснилось, что после принятия закона будут закрыты всего 26 из 111 рюмочных, действующих сейчас в жилых домах по всей республике.

Законопроектом также предлагается ввести переходные положения, позволяющие

субъектам предпринимательской деятельности, имеющим лицензию на розничную

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,

осуществлять такую деятельность до окончания срока действия такой лицензии.

Данный законопроект внесли депутаты Лутфулла Шафигуллин, Ринат Гайзатуллин и Марат Галеев.