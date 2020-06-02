Итоги дня: открытие торговых точек в РТ, восстановление экономики на 5 трлн рублей, отказ от больниц из-за COVID-19
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 июня.
- Правительство России подготовило план восстановления экономики. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин представил его президенту Владимиру Путину. В число крупных инфраструктурных проектов, которые должны запустить экономику, включили строительство платной трассы из Москвы в Казань, вошедшей в транспортный маршрут Европа — Западный Китай. По словам главы правительства, первый этап плана предполагает стабилизацию ситуации до конца III квартала. В этот период необходимо не допустить дальнейшего падения доходов населения. Второй этап продлится до II квартала 2021 года. За этот период премьер обязался сделать все необходимое для восстановления экономики и возвращения темпов роста доходов граждан. На третьем этапе планируется выйти на траекторию роста. На все мероприятия потребуется 5 трлн рублей. Все подробности читайте в материале «Реального времени».
- В ближайшие дни в сельских районах Татарстана заработают торговые объекты. Тему об открытии небольших торговых центров в муниципальных районах республики подняла общественный представитель уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей в Бугульминском муниципальном районе Диана Миндубаева. По ее словам, в небольших районных центрах торговые комплексы фактически являются единственным пунктом продажи необходимых товаров. Миндубаева попросила определить критерии для открытия подобных торговых точек.
- За последние четыре месяца ощутимо увеличилось количество самоотказов от госпитализации пациентов с первыми признаками развития инфарктов, инсультов, нарушениями кровотока головного мозга и предынфарктными состояниями, следует из статистики Минздрава РТ. Жители Татарстана отказываются ложиться в больницы, опасаясь заражения новым коронавирусом. За последнее время 300 человек с симптомами развития сердечных и сосудистых болезней предпочли остаться дома. При этом в год на территории республики инсульт поражает не менее 17 тысяч человек. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».
- В России кинотеатры начнут работать в середине июля. Там будет обеспечена специальная плотность рассадки. Театры и концертные залы откроются осенью, на последнем этапе снятия ограничений.
- Следком возбудил уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта в Чувашии. Сотрудники ФСБ нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Они уже обезврежены. Сейчас изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, проводятся «иные необходимые следственные действия».
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