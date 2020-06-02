Мишустин: на восстановление экономики потребуется 5 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план поддержки экономики. На все мероприятия потребуется 5 трлн рублей.

По словам главы правительства, первый этап плана предполагает стабилизацию ситуации до конца III квартала. В этот период необходимо не допустить дальнейшего падения доходов населения.

Второй этап продлится до II квартала 2021 года. За этот период премьер обязался сделать все необходимое для восстановления экономики и возвращения темпов роста доходов граждан.

На третьем этапе предполагается выйти на траекторию роста.

План содержит около 500 конкретных мероприятий.