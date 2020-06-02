В Чувашии возбудили дело о подготовке теракта после нахождения тайника со взрывными устройствами

Следком возбудил уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта в Чувашии.

В сообщении ведомства говорится, что сотрудники ФСБ нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Они уже обезврежены.

Сейчас изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, проводятся «иные необходимые следственные действия». Устанавливаются лица, которые заложили тайник.

Ранее «Реальное время» сообщало о готовящемся теракте в еще одном регионе ПФО, Башкирии.