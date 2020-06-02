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Правительство России включило в план восстановления экономики строительство трасс Москва — Казань и Новосибирск — Казань

07:58, 02.06.2020
Правительство России включило в план восстановления экономики строительство трасс Москва — Казань и Новосибирск — Казань
Фото: government.ru

Правительство России подготовило план восстановления экономики. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин представит его президенту Владимиру Путину.

Как пишет РБК, ознакомившись с копией документа, в число крупных инфраструктурных проектов, которые должны запустить экономику, включили строительство платной трассы из Москвы в Казань, вошедшей в транспортный маршрут «Европа — Западный Китай».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что автотрассу планируется построить на 4 года раньше срока, уже в 2024 году.

Кроме того, проект плана предусматривает новые проекты. В том числе строительство и реконструкцию к 2024 году участков трассы Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в Казань в обход Кемерово стоимостью 45 млрд рублей.

ЭкономикаБизнесТранспортАвто Татарстан
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