Правительство России включило в план восстановления экономики строительство трасс Москва — Казань и Новосибирск — Казань

Правительство России подготовило план восстановления экономики. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин представит его президенту Владимиру Путину.

Как пишет РБК, ознакомившись с копией документа, в число крупных инфраструктурных проектов, которые должны запустить экономику, включили строительство платной трассы из Москвы в Казань, вошедшей в транспортный маршрут «Европа — Западный Китай».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что автотрассу планируется построить на 4 года раньше срока, уже в 2024 году.



Кроме того, проект плана предусматривает новые проекты. В том числе строительство и реконструкцию к 2024 году участков трассы Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в Казань в обход Кемерово стоимостью 45 млрд рублей.