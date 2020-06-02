Вероятность умереть от инсульта в 4 раза выше, чем от COVID-19: врачи просят не отказываться от госпитализации

Фото: Максим Платонов

Сердечники не ложатся в стационар — боятся коронавируса

Сегодня обеспокоенные медики провели пресс-конференцию о том, как проходит госпитализация «острых» больных в условиях коронавируса. По статистике Минздрава РТ, за последние четыре месяца ощутимо увеличилось количество самоотказов от госпитализации пациентов с первыми признаками развития инфарктов, инсультов, нарушениями кровотока головного мозга и предынфарктными состояниями.

Жители Татарстана отказываются ложиться в больницы, опасаясь заражения новым коронавирусом. За последнее время 300 человек с симптомами развития сердечных и сосудистых болезней предпочли остаться дома. При этом в год на территории республики инсульт поражает не менее 17 тысяч человек, рассказала главный внештатный специалист-ангионевролог Минздрава РТ, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии КГМУ Дина Хасанова.

— Мы с коллегами озабочены: в условиях коронавирусной инфекции риск тромбообразования очень высок, и это вносит дополнительный вклад в вероятность развития как инфарктов, так и инсультов. Нередки ситуации, когда наши пациенты отказываются от госпитализации, невзирая на то, что у них появились признаки какой-либо «сосудистой катастрофы», мотивируя это тем, что напуганы и боятся при тесном контакте с другими людьми заразиться коронавирусной инфекцией, — поделилась беспокойством главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.



Если в прошлом году в среднем в сутки фиксировалось 30—40 обращений пациентов с острым коронарным синдромом без ярко выраженной симптоматики, на первых этапах развития болезни, то сегодня их значительно меньше — 20—25 обращений. Часто пациенты отказываются от госпитализации даже при признаках «сосудистой катастрофы», опасаясь, что будут лежать с коронавирусными больными.

Минздрав: риск смерти от инсульта минимум вчетверо выше, чем от коронавируса

Летальность от «ковидной» инфекции составляет от 1 до 5 процентов, а от того же инсульта — минимум 15—20% в зависимости от региона и статистического метода учета, говорит Ким. Очевидно, что риск в разы выше.

Общее число коек для больных с «сосудистыми катастрофами», по словам врача, в республике на данный момент сохранено. Продолжается оказание неотложной медицинской помощи пациентам с признаками инфарктов, инсультов, нарушений кровотока мозга, нестабильной стенокардией. Эффективность лечения от сосудистых болезней зависит в том числе и от скорости оказания помощи, а потому при первых симптомах, давящей или жгучей боли за грудиной, нужно вызвать скорую помощь. Самостоятельно с подобными недугами справиться не сможет никто.

— Приоткрою завесу: в каждом стационаре создана буферная зона, куда помещаются пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Кого мы относим к подозрительным? Тех, кто был в контакте с инфекцией, тех, у кого были какие-то катаральные явления, клинические признаки коронавирусной инфекции либо даже небольшое повышение температуры. Пациент находится в буферной зоне, в «чистую» зону он не попадает, — подчеркнула главный специалист-кардиолог Минздрава РТ.

В компанию к остальным больным в стационар «подозрительный» пациент попадает только после того, как ему проведут РКТ легких и ПЦР и снимут подозрения, заключила Зульфия Ким. Для тех, у кого подтверждена коронавирусная инфекция и одновременно сосудистое заболевание, в стационарах выделены отдельные блоки.



Ольга Голыжбина