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В Татарстане планируют открыть торговые объекты в райцентрах

11:24, 02.06.2020
В Татарстане планируют открыть торговые объекты в райцентрах
Фото: tatarstan.ru

В ближайшие дни в сельских районах Татарстана заработают торговые объекты.

«Мы эту тему внимательно изучаем. В ближайшее время будет решен вопрос по поэтапному открытию торговых точек в сельских районах», — сообщил президент РТ Рустам Минниханов на заседании Клуба инвесторов, которое впервые прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Тему об открытии небольших торговых центров в муниципальных районах республики подняла общественный представитель Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей в Бугульминском муниципальном районе Диана Миндубаева.

Она отметила, что в небольших районных центрах торговые комплексы фактически являются единственным пунктом продажи необходимых товаров. Миндубаева попросила определить критерии для открытия подобных торговых точек.

Напомним, что накануне об открытии торговых центров в Башкирии сообщил глава РБ Радий Хабиров. Им разрешено вернуться к деятельности с 1 июня. Однако рестораны, кинотеатры и детские комплексы должны оставаться закрытыми.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан
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