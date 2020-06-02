В Татарстане планируют открыть торговые объекты в райцентрах

В ближайшие дни в сельских районах Татарстана заработают торговые объекты.

«Мы эту тему внимательно изучаем. В ближайшее время будет решен вопрос по поэтапному открытию торговых точек в сельских районах», — сообщил президент РТ Рустам Минниханов на заседании Клуба инвесторов, которое впервые прошло в режиме видеоконференцсвязи.



Тему об открытии небольших торговых центров в муниципальных районах республики подняла общественный представитель Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей в Бугульминском муниципальном районе Диана Миндубаева.

Она отметила, что в небольших районных центрах торговые комплексы фактически являются единственным пунктом продажи необходимых товаров. Миндубаева попросила определить критерии для открытия подобных торговых точек.



Напомним, что накануне об открытии торговых центров в Башкирии сообщил глава РБ Радий Хабиров. Им разрешено вернуться к деятельности с 1 июня. Однако рестораны, кинотеатры и детские комплексы должны оставаться закрытыми.

