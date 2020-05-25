Главное за выходные: пожар в больнице, послабления для прибывающих, трасса Москва — Казань раньше срока
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 25 мая:
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва — Казань может быть полностью построена на 4 года раньше срока, уже в 2024 году. Чтобы «раскачать стройку», вице-премьер России планирует каждый день проводить заседание штаба.
- В Зеленодольске произошел пожар в сосудистом отделении ЦРБ на первом этаже. Силами сотрудников ЦРБ были эвакуированы 90 человек. Погибли три человека. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил зеленодольскому городскому прокурору Анатолию Трифонову провести проверку по факту пожара. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
- Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил, что республика отстает от графика по вводу жилья. Он обратился к главам администраций, ГИСУ и застройщикам с тем, чтобы «майский план у нас был выполнен».
- Кабмин Татарстана разрешил не проходить двухнедельную обсервацию для прибывающих в республику из других регионов. Право не изолироваться на две недели получили те, кто прямо перед приездом в Татарстан уже провели в самоизоляции 14 дней.
- Казанского активиста Мухаммеда Эль-Айюби следователи подозревают в реабилитации нацизма, поскольку он разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти». В Следкоме подчеркивают, что эти действия казанец произвел «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге».
- В Казанском парке Победы опять побывали вандалы. Неизвестные оторвали фару у автомобиля ЗИС-5, выставленного на аллее военной техники в парке.
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