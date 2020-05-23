Глава Минздрава Татарстана выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в больнице Зеленодольска

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Зеленодольской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел вчера в сосудистом отделении на первом этаже. Силами сотрудников ЦРБ были эвакуированы 90 человек. Погибли три человека. Два человека получили ожоги лёгкой и средней степени тяжести, сейчас медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Садыков был на месте происшествия. Он подчеркнул, что пожар не связан с аппаратами ИВЛ, в загоревшейся палате их не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили.

Ранее соболезнования семьям погибших выразил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

